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  4. Şanlıurfa'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Şanlıurfa'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı

Şanlıurfa'da feci kaza: 4 yaşındaki çocuk babasının kullandığı traktörün altında kaldı
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Şanlıurfa'da traktörüyle geri geri giden bir baba, 4 yaşındaki oğlunu görmeyerek üzerinden geçti. Olay sonrası ağır yaralanan çocuk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’da feci bir kaza yaşandı. Kazada, 4 yaşındaki çocuk, hayatını kaybetti. 

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Birecik ilçesine bağlı Kuyucak Mahallesinde yaşandı.

4 YAŞINDAKİ OĞLUNUN ÜZERİNDEN GEÇTİ!

İddiaya göre baba Fatih Y. traktörle geri manevra yaparken fark etmediği 4 yaşındaki oğlu İbrahim Halil Y.’nin üzerinden geçti. Ağır yaralanan küçük çocuk, Birecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Doktorların müdahale ettiği çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI!

Cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Etiketler Şanlıurfa Şanlıurfa traktör kazası Traktör altında kalan çocuk
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