Şanlıurfa’da, iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, isimleri öğrenilmeyen iki grup arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar, birbirlerine taş ve sopalarla saldırdı. Cep telefonu kameralarına da yansıyan görüntülerde kavgaya karışan taraflar, çevredekilerin araya girmesiyle olayı sonlandırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri kavgaya karışanların kimliklerinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.