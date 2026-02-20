Şanlıurfa'da kahreden olay: İki kardeş feci şekilde hayatı kaybetti

Şanlıırfa'da inşaat halindeki fabrikanın arazisinde üzerlerine demir profil düşen 11 ve 2 yaşlarındaki yabancı uyruklu 2 kardeş hayatını kaybetti.

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde bulunan Organize Sanayi Bölgesi (OSB), bugün yürekleri dağlayan bir kaza yaşandı. İnşaat sahasında oyun oynayan iki küçük kardeş, üzerlerine devrilen tonlarca ağırlıktaki demir profilin altında kalarak yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre olay, OSB içerisindeki yapımı devam eden bir fabrika arazisinde meydana geldi. İddiaya göre; 11 yaşındaki Gazale Ş. ve 2 yaşındaki kardeşi Ahmed Ş., bölgede oyun oynadıkları sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle devrilen dev demir profilin altında kaldı.

Görgü tanıklarının ihbarı üzerine olay yerine hızla Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla demir yığınının altından çıkarılan çocuklara sağlık görevlileri müdahale etti.

Ancak iki kardeşin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, olay yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İHA