  4. Şanlıurfa'da kanlı tuzak: Kaputu açık aracın yanına gitti, öldürüldü!

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde Hüseyin Y., evinin önünde gördüğü kaputu açık bir aracın yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Hüseyin Y., olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Denizbacı Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin önünde kaputu açık bir araç gören Hüseyin Y. (41), arızalandığını düşünerek yanına gittiğinde silahlı saldırıya uğradı. Y.'yi kanlar içinde görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Y.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Hüseyin Y.’nin cansız bedeni otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma başlatılırken; jandarma saldırıyı gerçekleştirip otomobille bölgeden ayrılan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. 

DHA

