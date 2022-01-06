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  4. Şanlıurfa’da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’da otomobile ateş açıldı: 1 ölü, 1 yaralı

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde, bir otomobile düzenlenen silahlı saldırıda Hüseyin Ş. (30) öldü, kardeşi Kadir Ş. (22) ağır yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Remel Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre ilçede kuyumculuk yapan Hüseyin Ş., kardeşi Kadir Ş. ile birlikte otomobilden inmeye çalışırken kimliği saptanmayan kişilerce yaylım ateşine tutuldu. Tabancalardan çıkan kurşunlara hedef olan Ş. kardeşler yaralandı. Yaralılar ihbarla gelen ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Hüseyin Ş. hayatını kaybederken, ağır yaralanan Kadir Ş. ise Şanlıurfa’ya sevk edildi.

Jandarma ekipleri kaçan şüphelilerin kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

 

Etiketler otomobil cinayet ölüm
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