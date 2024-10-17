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Şanlıurfa'da polislere silahlı saldırı

Şanlıurfa'da polislere silahlı saldırı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde babasıyla kavga eden şahıs, ihbar üzerine adrese gelen polis ekiplerine ateş açtı. Mermiler, polis aracına isabet ederken, şüpheli gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, Siverek ilçesi Hasan Çelebi Mahallesi'nde meydana geldi. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen M.K. ile babası C. K. arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Oğlunun babasına saldırdığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, sokağa geldiğinde M.K., yanındaki tabancayla ateş açtı. Tabancadan çıkan mermiler, polis aracının lastik ve kaportasına isabet etti. Saldırının ardından şüpheli M.K. eve girip gizlenmeye çalıştı. Polis ekiplerinin destek anonsunun ardından bölgeye gelen ekipler, şüpheli M.K.'yi gözaltına aldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

DHA

Etiketler Şanlıurfa Siverek ihbar polis silahlı saldırı
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