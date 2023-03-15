  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şanlıurfa'da sel suları asfaltı parçalayıp yolu yuttu

Şanlıurfa'da sel suları asfaltı parçalayıp yolu yuttu

Güncelleme:

Depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa’da Hilvan - Bozova yolu sadece birkaç saniye içerisinde sular altında kaldı.

Dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış Şanlıurfa’da hayatı felç etti. Çok sayıda çadır, ev, araba sular altında kalırken selde kaybolan insanları arama çalışmaları sürüyor. Sel sularının adeta yuttuğu Hilvan - Bozova yolu, cep telefonu ile görüntülendi.

Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içeresinde kalarak gözden kayboldu. Facianın boyutunu gözler önüne seren o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi. 

Etiketler yol sel sağanak yağış yağış yağmur
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
4 adaylı Cumhurbaşkanlığı seçimi anketi sonucu açıklandı
TOGG'un fiyatı açıklandı, Erdoğan'ın o sözleri tartışma konusu oldu
Erdoğan'dan bir deprem itirafı daha
Geçici işçilere müjde, staj ve çıraklık mağdurlarına kötü haber
İstanbul'da çocuk trafik canavarı dehşeti! Ölü ve yaralılar var
Erdoğan'dan gece yarısı çok sayıda atama ve görevden alma
Dünyanın en uzun kadını Türkiye'ye böyle geldi
Meteoroloji'den 10 ilimiz için turuncu ve sarı kodlu uyarı!
Fiyatı belli olan, siparişe açılan TOGG trafikte görüntülendi
A'dan Z'ye yeni borç yapılandırması yürürlükte... İşte tüm ayrıntılar