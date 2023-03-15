Şanlıurfa'da sel suları asfaltı parçalayıp yolu yuttu

Depremin ardından selin vurduğu Şanlıurfa’da Hilvan - Bozova yolu sadece birkaç saniye içerisinde sular altında kaldı.

Dün geceden itibaren etkisini gösteren sağanak yağış Şanlıurfa’da hayatı felç etti. Çok sayıda çadır, ev, araba sular altında kalırken selde kaybolan insanları arama çalışmaları sürüyor. Sel sularının adeta yuttuğu Hilvan - Bozova yolu, cep telefonu ile görüntülendi.

Sel suları nedeniyle kağıt gibi parçalanan karayolunun kopan parçası saniyeler içerisinde suların içeresinde kalarak gözden kayboldu. Facianın boyutunu gözler önüne seren o anlar ise cep telefonu ile görüntülendi.