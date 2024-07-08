Şanlıurfa'da silahlı saldırı: 1 ölü
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Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde, silahlı saldırıya uğrayan bir kişi hayatını kaybetti.
N.A. (55) Seyrantepe Mahallesi'nde, henüz ismi tespit edilemeyen bir kişinin silahlı saldırısına uğradı.
Yaralanan A., çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çağrılan ambulansla Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
A., hastanedeki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
Polis, cinayet zanlısını tespit etmek için çalışma başlattı.
AA
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