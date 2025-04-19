Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu
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Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son günlerde peş peşe yaşanan sulama kanalındaki çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki minik çocuk, boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Harran ilçesine bağlı kırsal Oğulcuk Mahallesi'nde akşam saatlerinde ortadan kaybolan Ali B. (5), mahalle sakinleri ve jandarma ekiplerinin aramaları sonucu gece saat 01.00 sularında sulama kanalında ölü bulundu.
Küçük çocuğun cenazesi, Şanlıurfa Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Oğulcuk Mahallesi'nde toprağa verildi.
İHA
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