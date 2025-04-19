Şanlıurfa'da sulama kanalına düşen çocuk boğuldu

Türkiye'de özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde son günlerde peş peşe yaşanan sulama kanalındaki çocuk ölümlerine bir yenisi daha eklendi. Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde sulama kanalına düşen 5 yaşındaki minik çocuk, boğularak hayatını kaybetti.