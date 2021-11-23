Şanlıurfa'da torbacılara operasyon: 1'i kadın 7 kişi yakalandı

Şanlıurfa'da ''torbacı'' olarak tabir edilen uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 1'i kadın 7 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'torbacı' diye tabir edilen, sokakta uyuşturucu satanlara yönelik operasyon düzenledi. Eyyübiye, Süleymaniye ve Devteşti mahallelerine eş zamanlı baskın yapan ekipler, 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, adreslerde yapılan aramalarda; uyuşturucu haplar ile bir miktar esrar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

DHA