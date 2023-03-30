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Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'da zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var
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Şanlıurfa'da, 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Kaza, öğleden sonra organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Hakan A. yönetimindeki kamyonla, İlhan Y.'nin (33) kullandığı hafif ticari araç ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen kamyonet çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda ambulans ile polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü İlhan Y. (33) ile yanındaki Abdullah K.'nin (18) hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından araçtan çıkarılan 4 yaralı ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

Güvenlik kamerasına yansıyan kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

DHA

Etiketler şanlıurfa zincirleme kaza
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