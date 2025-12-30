Şantiye duvarı seyir halindeki aracın üzerine devrildi!

İstanbul Maltepe'de bir inşaatın duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Olayda araçta hasar meydana geldi.

Olay, saat 16.40 sıralarında Cevizli 30 Ağustos Mahallesi Saraylar Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak girişinde bulunan inşaat şantiyesinin duvarı seyir halindeki otomobilin üzerine yıkıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, acil sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde olayda yaralanan kimsenin olmadığı belirlendi. Aracın olay yerinden kaldırılma çalışmaları nedeniyle sokak iki yönlü araç trafiğine kapatıldı. Olay nedeniyle otomobilde hasar oluştu. Ekiplerin incelemeleri sürüyor.

DHA