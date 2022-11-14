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Şantiye karıştı! Önce yangın, sonra kavga

Şantiye karıştı! Önce yangın, sonra kavga
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İstanbul Başakşehir'de şantiye alanında bulunan işçilerin konakladığı ve yemek yemekhane olarak kullanıldığı konteynerlerde yangın çıktı. Yangın esnasında işçiler arasında da kavga çıktı.

Yangın saat 13.45 sıralarında Kayaşehir'de bulunan bir şantiyede işçilerin konakladığı ve sosyal yaşam alanı olarak kullandığı 3 konteynerde çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangında konteynerler kısa sürede alevler içinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri geldiği sırada, şantiyede çalışan işçiler yanan konteynerlerin önünde kavga etmeye başladı. Birbirine tekme ve yumruklarla saldıran işçilerin o anlarını çevredekiler, cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Can kaybının ve yaralananın olmadığı yangında konteynerler kullanılamaz hale geldi.

DHA

Etiketler başakşehir yangın kavga
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