Sapanca Gölü'nde korkutan tekne yangını

Olay Kocaelinin Kartepe ilçesine bağlı Eşme Sahili açıklarında meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 4 kişi, tekne kiralayarak göle açıldı. Ahşap teknenin motorunda, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören 4 kişi göle atladı. Göldeki 4 kişi, sahildeki teknelerle yardıma giden vatandaşlar tarafından kıyıya çıkarıldı. Kısa sürede alevler tüm tekneyi sardı. Tekne batarken, olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. Ekipler, yangının sona erdiğinin anlaşılmasının ardından geri çevrildi. İtfaiye botu, kontrol amacıyla suya indirilerek bölgede tarama yaptı. Gölden kurtarılan 4 kişi ifadeleri alınmak jandarma karakoluna götürüldü.