Sapanca'da asma köprü çöktü: Yaralılar var
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde dere üzerindeki asma köprünün çökmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Olay, öğle saatlerinde Mahmudiye Mahallesi’nde bulunan turistik bir tesiste meydana geldi. Tesis içerisinden geçen dere üzerindeki asma köprü çöktü. Bu sırada köprü üzerinde bulunan 2 kişi yaklaşık 2 metre yükseklikten dereye düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan 2 kişi, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Sapanca İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
DHA
