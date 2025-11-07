  1. Anasayfa
Sapanca'da esrarengiz olay: Villada baygın bulunan 2 Filistinli hastanede öldü

Güncelleme:

Sakarya'nın Sapanca ilçesinde bir villada bilinçleri kapalı halde bulunan Filistinli uyruklu 2 erkek, hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Sapanca ilçesine bağlı Rüstempaşa Mahallesi İpekyolu Caddesi'nde meydana geldi. Bir site içerisinde bulunan villada kalan Filistin uyruklu Y.Z. (22) ve S.S. (27) isimli 2 erkek, 2 arkadaşı tarafından bilinçleri kapalı halde bulundu. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Sapanca Devlet Hastanesi ve Sadıka Sabancı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 2 kişi, hayatını kaybetti. Vücutlarında herhangi kesici ve delici yara izi bulunmayan kişilerin ölüm nedeni otopsi ile belli olacak. Cansız bedenler, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Ön Otopsi Merkezine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

