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  1. 26 Nisan 2017 19:30

Sapık adam için 41 yıl hapis istendi

Zonguldak'ta 20 yaşındaki bir kızı ormanlık alana götürüp cinsel istismarda bulunan kişi hakkında 41 yıl hapis cezası istendi.

Sapık adam için 41 yıl hapis istendi
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Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Filyos Beldesi'nde 20 yaşındaki kızı ağaçlık alana götürüp cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla tutuklu yargılanan maden işçisi 34 yaşındaki H. K. için savcı 41 yıl hapis cezası istedi.

2015 yılının Kasım ayında meydana gelen olayda H. K., iddiaya göre Filyos Belediyesi'ne iş başvurusunda bulunduktan sonra evine doğru yürüyen P.M. adlı kızı kucağına alıp zorla ağaçlık alana götürdü. H. K., burada kendisine direnen P.M.'ye cinsel istismarda bulundu, ardından da kimseye söylememesi için tehdit etti. Karakola giden P.M., olayı anlatarak şikayetçi oldu. Gözaltına alınan evli ve 2 çocuk babası H. K., tutuklandı.

H. K.'nın, Zonguldak 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde, 'beden ve ruh sağlığı bakımından kendisini savunamayacak kişiye karşı nitelikli cinsel saldırı', 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından yargılanmasına devam edildi. Sanık, savunmasında P.M. ile cinsel ilişkiye girmek istediğini, ancak parada anlaşamayınca tartıştıkarını ve oradan ayrıldığını ileri sürerek suçlamayı kabul etmedi.

Savcı ise mütalaasında, sanığın ağaçlık alanda zorla cinsel ilişkiye girdiği sırada mağdurun sanığın yüzünü tırnakladığını fakat kurtulamadığını belirtti. Mağdur ve tanık beyanlarını da dikkate alan savcı, tutuklu sanık H. K. için 'kişi hürriyetini yoksun kılma', 'nitelikli cinsel saldırı' ve 'tehdit' suçlarından toplam 41 yıl hapis cezası talep etti. Duruşma, avukatların mütalaaya karşı savunma yapması için ertelendi.

DHA

hapis talebi , cinsel istismar , zonguldak