Sapık sucunun cezası belli oldu

İstanbul Bağcılar'da çocuklara cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan su satıcısı 293 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Türkiye’nin konuştuğu sucu dükkanındaki ses yalıtımlı odada cinsel istismar olayında karar çıktı.

İstanbul’da M.Ş. isimli sucu, mahallede yaşayan çocuklara iş yerindeki süngerli odada yıllar boyunca cinsel istismarda bulundu.

Geçen yıl 24 Mayıs’ta ortaya çıkan olay sonrası polis, Ş.’nin sucu dükkanına baskın düzenledi.

Polis baskınıyla iş yerindeki odanın duvarlarının, çığlık seslerinin dışarıdan duyulmaması için süngerle kaplandığı görüldü.

Gözaltına alınan Ş.’nin telefonundan çok sayıda video çıktı.

331 YIL HAPİS CEZASI İSTENİYORDU

4 çocuğun mağdur olarak yer aldığı iddianamede, zanlı hakkında her bir çocuk için 63 yıldan az olmamak üzere 331 yıla kadar hapis cezası istendi.

60 yaşındaki M.Ş. için duruşmada karar çıktı.

M.Ş. toplamda 293 yıl 6 ay hapis cezası ve 1 milyon 687 bin 500 TL adli para cezasına çarptırıldı.