Sapık tutuklandı, genç kız yaşam savaşı veriyor

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde 17 yaşındaki genç kıza saldırdıktan sonra baygın halde yol kenarına bırakan yabancı uyruklu A.M. tutuklandı.

Takip ettiği genç bir kızı ormana götürüp saldıran, daha sonra da genç kızın başına taşla vurup ağır yaralayan tacizci, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde gittiği dershaneden evine dönmek için halk otobüsüne binen A.A. (17) isimli genç kız, evine yaklaşık 200 metre kala, kendisini uzun süredir takip eden yabancı uyruklu A.M.’nin (20) saldırısına uğradı. Genç kızı tenha yoldan ormanlık alana doğru çeken şahıs, önce genç kıza saldırdı.

Başına defalarca darbeler indirdi

Genç kızın direnmesi üzerine de şahıs, yerden aldığı taşla genç kızın kafasına darbeler indirmeye başladı.

Yol kenarında kız kardeşini görünce...

Bayılan genç kızı yol kenarına taşıyan zanlı, yoldan geçen bir arabayı durdurarak ormanlık alanda baygın halde genç bir kız bulduğunu söyleyerek yardım çağırmalarını istedi.

Bu sırada evine doğru giden genç kızın erkek kardeşi, yol kenarında kız kardeşini görünce durumu hemen babasına haber verdi.

Arabasıyla olay yerine gelen baba Metin A., kızını ilk olarak kendi arabasına bindirdi. Daha sonra bölgeye sevk edilen ambulansı gören baba, dehşeti yaşayan genç kızını sağlık ekiplerine teslim etti.

Hayati tehlikesinin devam ediyor

Ağır yaralı olarak ambulansa alınan genç kız, tedavi edilmek üzere özel bir hastaneye kaldırıldı. Yoğum bakım ünitesinde tedaviye alınan genç kızın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan jandarma ekipleri, genç kızı bu hale getiren şahsı yakalayabilmek için çalışma başlattı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Buradaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen yabancı uyruklu şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.