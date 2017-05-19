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  4. 19 Mayıs 2017 23:36

Sarallar çetesine operasyon

İstanbul polisi "Sarallar" olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenledi.

Sarallar çetesine operasyon
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İstanbul polisi, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 3 kişiyi gözaltına aldı. Operasyonda 3 kalaşnikof silah da ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz günlerde Beykoz’da bir villaya baskın düzenlemiş, operasyonda suç örgütü lideri Sedat Şahin ile 2 adamı gözaltına alınmıştı. Polis, hasım çetelerden, 'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik operasyon düzenledi. Yapılan operasyonlarda aralarında Rize’de işlenen bir cinayet ile ilgili aranan zanlının da olduğu 3 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden 1’inin serbest bırakıldığı öğrenildi. Polis, son 4 günde organize suç örgütlerine yönelik arka arkaya operasyonlar gerçekleştiriyor. Gözaltına alınan zanlıların, İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün Vatan Caddesi’ndeki yerleşkesinde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri devam ediyor.

İHA

sarallar , operasyon , suç örgütü