Sarallar Çetesi'nin kilit ismi Türkiye'ye giriş yaparken yakalandı

Sarallar Çetesi'nin kilit isimlerinden biri olan firari A.U.U. Türkiye'ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

Kamuoyunda "Sarallar Çetesi" olarak bilinen çıkar amaçlı organize suç örgütünün kilit isimlerinden yurt dışında firari durumda olduğu anlaşılan A.U.U., Türkiye’ye giriş yaptığı sırada gözaltına alındı.

'Sarallar' olarak bilinen organize suç örgütünün yöneticilerinden olduğu belirlenen ve hakkında 28 Aralık 2024 tarihinde, 'Suç işlemek amacıyla silahlı suç örgütü kurmak, yönetmek veya üye olmak', 'Nitelikli yağma', 'Kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma', 'Tehdit', 'Kasten yaralama', 'Ruhsatsız silah bulundurma ve kullanma' ve 'Genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması' suçlarından hakkında yakalama kararı çıkarılan Ali U.U., özel jetiyle geldiği Atatürk Havalimanı’nda İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Bir süredir yurt dışında olan A.U.U., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DHA