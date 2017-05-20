Sarallar Çetesi’nin üyelerine suikast planı öncesi gözaltı

Rize İkizdere’de 3 kişinin öldüğü kahvehane baskının faili olduğu tespit edilen S.P. adlı zanlı, Şahinler grubundan aracına GPRS taktıkları M.S.Ş’yi öldürme hazırlığı içindeyken yakalandı. Saralların alt gruplarından ’Buji Ferhat’ lakaplı şahsın tetikçileri olduğu iddia edilen 3 zanlı adliyeye sevk edildi.



İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin, geçtiğimiz hafta bir suç örgütünün eylem hazırlığında olduğunu belirlemesi üzerine savcılık talimatıyla soruşturma başlatıldı.

Emniyetin teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda S.P. adlı zanlı geçtiğimiz hafta çalıntı bir araç içinde gözaltına alınırken S. P. ile irtibatlı olduğu belirlenen A.K. ve N.Ö. adlı zanlılar da yakalanarak emniyete götürüldü. Yapılan aramalarda 3 adet kaleşnikof marka uzun namlulu silah ele geçirildi.

Şüphelilerden S.P.’nin geçtiğimiz yıl Kasım Ayı’nda Rize İkizdere’de bir kahvehanenin tarandığı ve 3 kişinin hayatını kaybettiği 5 kişinin ise yaralandığı olaya karıştığı belirlendi.



İstanbul polisi geçtiğimiz ay Rize’deki olayla ilgili "Buji Ferhat" lakaplı Ferhat S.’yi gözaltına almıştı. Zanlının Büyükçekmece’deki evine düzenlenen baskında çok sayıda silah ele geçirilmişti. Şüphelilerin o dönem farklı bir suç örgütü lideri M.S.Ş.’yi öldürmeyi planladıkları iddia edilmişti.

Eylem hazırlığı sırasında düzenlenen baskında bir de takoz adı verilen takip cihazı ele geçirilmişti. O cihazın M.S.Ş.’nin aracına yerleştirilmek için edinildiği ortaya çıkmıştı. Ferhat S.’nin adamı olduğu öne sürülen S.P.’nin o saldırı hazırlığıyla ilgili de arandığı belirtildi.

Ayrıca operasyonda çalıntı araç içerisindee 3 adet uzun namlulu silah ve çelik yelek ele geçirildi. Ele geçirilen silahlan emniyet müdürlüğünde sergilenirken, ifade işlemleri sona eren şahısla adliyeye sevk edildi.