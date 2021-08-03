  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şarampole yuvarlanıp yanan araçtan böyle kurtuldu

Şarampole yuvarlanıp yanan araçtan böyle kurtuldu

Şarampole yuvarlanıp yanan araçtan böyle kurtuldu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan araç, alev alev yanarken sürücü yara almadan kurtuldu.

Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu’nda bariyerlere çarpıp şarampole yuvarlanan araç, alev alev yandı. Otomobilin sürücüsü ise bu kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Kuzey Marmara Otoyolu İstanbul istikameti Balçık Gişeleri bağlantı noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan Rafet H. idaresindeki GP RK 1720 plakalı Volkswagen marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Daha sonra şarampole yuvarlanan otomobil alev almaya başladı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü otomobilinden yara almadan çıktı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri otomobilde yıkan yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmaları sonucunda yangın söndürüldü, ancak otomobil tamamen kullanılamaz hale geldi. Otomobil sürücüsünün bu kazadan burnu bile kanamadan çıkması ise dikkat çekti. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Etiketler yangın araç şarampol
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Orman yangını bölgesinde bir yandaş kanala daha tepki
Enflasyon açıklandı, Ağustos 2021 kira zam oranı belli oldu
Dolar, euro ve altında sert hareket: Yeniden uçuşa geçti
Çift doz aşı olanlara Delta varyantı uyarısı
Bodrum'da tekne tatili yapan Şeyma Subaşı'nın savunması pes dedirtti!
Adada yaşayacak 100 kişi aranıyor: 580 bin TL ödeme yapılacak
Yangın bölgesinde havaya ateş açan Yusuf Güney'den ilk açıklama
Piknik yaparken buldu, başına talih kuşu kondu
''Söylediklerimiz dikkate alınsaydı bu felaket yaşanmazdı''
Erdoğan'a Aşk-ı Memnu Behlül'ü benzetmesi: ''Erdoğan kaçar!''