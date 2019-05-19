  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 19 Mayıs 2019 16:42

Sarıyer'de depo yangını

Sarıyer'de inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda yangın çıktı. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın söndürülürken depoda hasar oluştu. Yangından yükselen dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü.

Sarıyer'de depo yangını
A+ A-

Kemerburgaz Caddesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı depoda hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları havadan da fotoğraflandı.

DHA

inşaat malzemeleri , sarıyer , yangın
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM