Sarıyer'de depo yangını

Kemerburgaz Caddesi'nde bulunan inşaat malzemelerinin bulunduğu depoda saat 16.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı. Yangının çıktığı depoda hasar meydana geldi. Yangın nedeniyle gökyüzünü kaplayan dumanlar İstanbul'un birçok noktasından görüldü. Yangını söndürme çalışmaları havadan da fotoğraflandı.