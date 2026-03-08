  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı!

Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı!

Güncelleme:

Hayalini kurduğu otomobili İstanbul'da satın alıp, yaşadığı Afyonkarahisar'a doğru dönüşe geçen talihsiz vatandaşın sadece 5 saat önce satın aldığı otomobil alevler içerisinde kalıp hurdaya döndü.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana gelen olay, otomobil sahibi olan bir vatandaşın büyük üzüntü yaşamasına neden oldu.

İstanbul’dan satın aldığı otomobiliyle memleketi Afyonkarahisar’a dönmek üzere yola çıkan sürücü, seyahatinin henüz 5. saatinde aracından yükselen dumanları fark etti.

Saniyeler İçinde Hurdaya Döndü Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Ancak soğutma çalışmaları sonrası araç tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti.

Amatör Kameralara Yansıyan Acı Anlar

Yangın esnasında çevrede bulunan vatandaşların amatör kameralarına yansıyan görüntüler, yaşanan kaybın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, aracını sadece birkaç saat önce büyük bir heyecanla İstanbul'dan teslim alan sürücünün yaşadığı şok ve üzüntü duyulabiliyordu. Yeni sahip olduğu aracın gözleri önünde küle dönmesi, çevredekileri de derinden etkiledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aracın yanış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

İHA

Bu Haberleri Kaçırma...

Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü!
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu!
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor!
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi
Etiketler Afyonkarahisar istanbul otomobil yangın otomobil yangını
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' Sergen Yalçın'dan derbi sonrası sert sözler: ''Bu bir hakem skandalıdır!'' CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! CNN'den skandal Türkiye haritası: Türkiye'yi bölüo, Kürdüstan ilan ettiler! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! Dondurucu soğuklara, yağmura, kara veda edin; güneşli, sıcak bir hafta başlıyor! İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor İşte Emniyet'in kadın eğitmenleri... Binlerce kadın polisi onlar eğitiyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Ekranların fenomen dizisi Yabancı Damat'ın genç ve güzel yıldızıydı... Şimdi gören tanıyamıyor Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Beşiktaş'tan TFF'ye gece yarısı muhtırası: ''VAR odasında neler yaşandı, kayıtları açıklayın!'' Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ankara'da korku dolu gece: 100 araç yangında küle döndü! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Ekranların güzel oyuncunun İstanbul'daki villasında büyük yangın! Ev kül oldu! Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi Bir ilimiz daha Yüksek Hızlı Tren ağına bağlanıyor: Bakan Uraloğlu tarih verdi Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!'' Eski hakemlerden derbinin hakemi Ozan Ergün'e sert eleştiri: ''Sane ve Osimhen kararları skandal!''
Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Benzin ve motorine yine, yeniden birer zam daha geliyor! Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefteki ünlü şarkıcı kendini böyle savundu Depremzedelere yardım şekli yüzünden hedefteki ünlü şarkıcı kendini böyle savundu Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu Oto sanayide 17 yaşında gencecik bir kız çocuğu... 17 yaşında oto tamircisi oldu İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı İslam Memiş'ten altın, gümüş, Dolar, Euro, borsa ve Bitcoin için yatırımcılara kritik uyarı Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Manisa’da korkutan deprem; İzmir'den de hissedildi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi Hesabına yanlışlıkla gelen parayı gören vatandaşlıktan insanlık dersi İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı İstanbul'da Taksim metrosu ve füniküler hattı kapatıldı ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! ''Akli dengesi yoktur'' raporlu komşu kızı apartman sakinlerinin kabusu oldu! Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!'' Erman Toroğlu'ndan derbi hakemi Ozan Ergün'e rest: ''Eğer yüreğin yoksa hakemliği bırak!''