Satın aldığı otomobille eve dönerken hayatının şokunu yaşadı!

Hayalini kurduğu otomobili İstanbul'da satın alıp, yaşadığı Afyonkarahisar'a doğru dönüşe geçen talihsiz vatandaşın sadece 5 saat önce satın aldığı otomobil alevler içerisinde kalıp hurdaya döndü.

Afyonkarahisar’ın İhsaniye ilçesine bağlı Yaylabağı beldesi yakınlarında meydana gelen olay, otomobil sahibi olan bir vatandaşın büyük üzüntü yaşamasına neden oldu.

İstanbul’dan satın aldığı otomobiliyle memleketi Afyonkarahisar’a dönmek üzere yola çıkan sürücü, seyahatinin henüz 5. saatinde aracından yükselen dumanları fark etti.

Saniyeler İçinde Hurdaya Döndü Durumu fark eden sürücü, aracı güvenli bir şekilde yol kenarına çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu.

Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını yaklaşık yarım saatlik bir çalışma sonucunda kontrol altına aldı. Ancak soğutma çalışmaları sonrası araç tamamen yanmış ve kullanılamaz hale gelmişti.

Amatör Kameralara Yansıyan Acı Anlar

Yangın esnasında çevrede bulunan vatandaşların amatör kameralarına yansıyan görüntüler, yaşanan kaybın boyutunu gözler önüne serdi. Görüntülerde, aracını sadece birkaç saat önce büyük bir heyecanla İstanbul'dan teslim alan sürücünün yaşadığı şok ve üzüntü duyulabiliyordu. Yeni sahip olduğu aracın gözleri önünde küle dönmesi, çevredekileri de derinden etkiledi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, aracın yanış nedeni yapılacak teknik incelemenin ardından netlik kazanacak.

İHA