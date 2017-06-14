Savaştan beter ! 5 ayda 1170 ölü, 104 bin yaralı

Türkiye genelinde arttırılan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler dehşet saçmaya devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, yılın Ocak-Mayıs döneminde meydana gelen 155 bin 680 kazada bin 170 kişi olay yerinde hayatını kaybederken tam 104 bin 620 yaralandı.



Resmi verilere göre, sadece geçen Mayıs ayında ülke genelinde meydana gelen 34 bin 584 kazada 26 bin 83 kişi yaralandı, 326 kişi öldü. Yılın ilk beş aylık döneminin trafik bilançosu ise oldukça ağır oldu. Sadece kaza yerinde bin 170 kişi hayatını kaybetti. Hastanelerdeki ölümlerle birlikte can kaybının 2 bini aştığı belirtiliyor. Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Eğitim ve Araştırma Dairesi Başkanlığı verilerine göre, Ocak - Mayıs döneminde 30 bin 947 kaza tek taraflı 29 bin 588 kaza da çift taraflı olarak vuku buldu.



44 bin sürücü alkollü çıktı

Ülke genelinde yılın ilk 5 ayındaki kazalardan 54 bin 530’una sürücü, 5 bin 540’na yayalar ve 517’sine ise yol kusuru sebep oldu. Beş aydaki kazalardan 44 bin 292’sine otomobil, bin 837’sine bisiklet, 16’sına at arabası ve 23’üne tramvay karıştı. Alkol alıp direksiyona geçen bin 82 kişi kazaya sebep oldu. İlk beş aylık dönemde Ardahan, Siirt, Hakkari, Gümüşhane, Kilis ve Tunceli’de ölümlü kaza meydana gelmedi. Ocak-Mayıs döneminde İstanbul’daki trafik kazalarında 77, Bursa’da ise 36 kişi kaza yerinde öldü. Kural ihlali yapan 3 milyon 630 bin 812 sürücü ve yolcuya 965 milyon 281 bin 19 lira ceza yazıldı. Alkollü araç kullandıkları tespit edilen 44 bin 468 sürücüye ise ceza-i işlem uygulandı. 391 bin 783 araç ise çeşitli kusurlar sebebiyle trafikten men edildi.