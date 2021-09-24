Savcılık bebeğe ''yanlışlıkla koronavirüs aşısı'' için harekete geçti

İzmir'de 1 aylık bebeğe Hepatit-B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığını ileri süren ailenin suç duyurusu üzerine savcılık soruşturma başlattı.

İzmir'de bebeklerine yanlışlıkla Covid aşısı yapıldığı iddia edilen aile suç duyurusunda bulundu.

Bir aylık bebeğe yanlışlıkla Covid aşısı yapıldığı iddiası tartışma yarattı.

İddiayı NTV yayınında dile getiren Ege Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl hakkında Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı.

Olayın ardından Hepatit-B aşısı yerine Covid-19 aşısı yapıldığı öne sürülen bebeğin ailesinin suç duyurusunda bulunduğu öğrenildi.

DOKTORUN İDDİASI ÜZERİNE AVUKATTAN AÇIKLAMA

Ailenin Avukatı Dilek Güzel yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'nca hazırlanan ve aile hekimliği tarafından takibi yapılan yeni doğan aşı takvimine uygun olarak 30'uncu gün aşısı (Hepatit aşısı) yapılmak üzere mahalledeki Aile Hekimliği Birimi'ne götürülüyor, burada aşı uygulanıyor ve anne-bebek eve dönüyorlar. Baba işe gidiyor, 2-3 saat kadar sonra, müvekkillerimin evine gelinerek bebeğe Hepatit aşısı yerine yanlışlıkla Biontech (Covid-19 aşısı) uygulandığı, bebeğin acil olarak hastaneye götürülmesi gerektiği söylenmiş ardından bebek Ege Üniversitesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne götürülmüş.''

Doktorlar dünyada otuz günlük bir bebeğe ilk defa Biontech Covid-19 aşısının uygulandığını ve aşının etkilerini bilemediklerini söylediklerini aktaran Güzel, bebeğin durumunun bir hafta boyunca takip edildiğini belirtti.

DÜZENLİ OLARAK KONTROLLERİ YAPILIYOR

Hastanede bebeğin düzenli olarak kontrollerinin yapıldığını söyleyen Avukat Dilek Güzel, "Bebeğin düzenli olarak kan sayımı, kontrolleri yapılmakta olup bu kontrollerin ne kadar süreceği, aşıdan kaynaklı kalıcı bir sorun yaşanıp yaşanmayacağının belli olmadığı müvekkillerime söylenmektedir. Tıbbi müdahalenin hukuka ve meslek kurallarına aykırı olarak, gerekli özen gösterilmeksizin yapılmasında kusur ve ihmali bulunanlar hakkında gerekli soruşturmanın yapılarak cezalandırılmalarını talep ettik. Bebeğe bu işlemi yapanlarla ilgili yasal süreç başlattık'' diye konuştu.

Müvekkillerinin aşılamayı önemli bulan ve kendileri de aşı yaptırmış kişiler olduğunu aktaran avukat, bu durumun aşı karşıtlığı propagandası amacıyla kullanılmasını kabul etmediklerini söyledi.