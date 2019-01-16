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  4. 16 Ocak 2019 14:15

Savcıya bıçak çekip tehdit etti: Delik deşik ederim

İstanbul Bakırköy'de, trafikte tartıştığı Edremit Cumhuriyet Savcısı Gökhan Feyzoğlu'na bıçak çekerek, ''Sizi keserim, delik deşik ederim'' diye tehdit eden kişi her yerde aranıyor.

Savcıya bıçak çekip tehdit etti: Delik deşik ederim
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Edinilen bilgiye göre, Bakırköy İsmail Erez Bulvarı’nda, Feyzoğlu ile bir kişi trafikte seyir halindeyken tartıştı.

Tartışmanın büyümesi sonrasında kimliği tespit edilemeyen bir kişi, aracından inip savcı Feyzoğlu’na "Sizi keserim, delik deşik ederim" diyerek bıçak çekti. 

Zanlı, savcıyı tehdit edip olay yerinden ayrıldı.

Ardından savcı Feyzoğlu, Bakırköy Adalet Sarayı'nda görevli polislere durumu bildirerek, şüpheliden şikayetçi oldu.

Polisin zanlının yakalanması için yürüttüğü çalışma devam ediyor.

AA

savcı , tehdit , bıçak
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