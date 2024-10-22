Savcıyı tehdit eden yenidoğan çetesinin üyesi diziden çıktı

Eline bebek kanı bulaşan yenidoğan çetesi soruşturmasında Cumhuriyet Savcısı Yavuz Engin'i makamında tehdit eden çetenin üyelerinden birinin Now TV'de yayınlanan Adım Farah adlı dizide kendi adıyla bir doktor rolünü canlandırdığı ortaya çıktı.

Türkiye'nin kanını donduran yenidoğan çetesi skandalında her gün yeni bir ayrıntı ortaya çıkarken, çete mensubu olduğu iddia edilen isimlerden biri televizyon ekranlarından tanıdık çıktı.

Yenidoğan çetesi üyesi şüphelisi bir doktor geçtiğimiz yıl Now Tv'de yayınlanan ve naşrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oynadığı oğlu Kerimşah'ın doğumundan sonra oğlunun nadir görülen bir hastalığa yakalandığını öğrenen İranlı Farah'ın hikayesinin anlatıldığı Adım Farah adlı diziden çıktı.

Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi A.Y.'nin geçtiğimiz yıllarda Now Tv'de yayınlanan 'Adım Farah' dizisinde kendi adıyla ve "Pediaktrik İmmünoloji" doktoru olarak rol aldığı öğrenildi.

Dizi aracılığıyla kendi adını kullanarak kamuoyunda dikkat çektiği iddia edilen A.Y., sosyal medyada gündem oldu.

Gözaltındaki A.Y'nin ifadesi ortaya çıktı

Öte yandan yenidoğan çetesi soruşturmasında dosyada şüpheli olarak ifadesi alınan A.Y.'nin ifadesi de ortaya çıktı.

İfadesinde , 1967 yılında doğduğunu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesinden 1989 yılında mezun olduğunu, sırasıyla Afyon Devlet Hastanesinde Acil Serviste, Eyüp Devlet Hastanesinde Genel Cerrahide, Trabzon Fatih Devlet Hastanesinde Başhekimlik ve Genel Cerrahide, Beylikdüzü ve Esenyurt Devlet Hastanelerinde Başhekim ve Genel Cerrah, Beylikdüzü Özel Kolan Hastanesinde Başhekim ve Genel Cerrahide, Beylikdüzü Medilife Hastanesinde Başhekim ve Genel Cerrahide çalıştığını belirteren A.Y. “ Beylikdüzü ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve İBB Meclis Sağlık Komisyon Başkanı olarak görev yaptığını” söyledi.

A.Y.’a ifadesinde okutulan isimlerden kimleri tanıdığı soruldu. A.Y. kendisine gösterilen isimler arasında, aynı soruşturmada adı geçen şahıslardan C.K.’ın Beylikdüzü Medilife Hastanesinde hemşire olmasından, Ş.Ç.’i de Esenyurt Devlet Hastanesinde birlikte çalıştığı için tanıdığını söyledi.

Diğer verilen isimleri tanımadığını belirten A.Y., mesul müdürü olduğu hastaneye başka hastanelerden sevk olan bebek hastaların sevk işlemleri ile ilgili yeni doğan bölümünden sorumlu doktoru, gerek 112 den gelen hastalar gerekse de kendi hastanesinden başka hastaneye sevk edilecek hastaların tıbbi durumlarını değerlendirip gereği şeklinde ya kabul ettiğini ya da sevk ettiğini, bu işlemlerde kendi veya başhekimliğinin hiçbir dahli veya etkisi olmadığını söyledi. A.Y., sadece hasta ve hasta yakınları ile ilgili resmi bir şikayet olursa CİMER, Adli olay gibi başhekimliğin dahil olduğunu ifadesinde belirtti.

A.Y.’a yapılan telefon dinlemelerinde Opara bebek ve denetimle ilgili detayların geçtiği konuşma soruldu. A.Y., tapelerde geçen konu ile ilgili başhekimlik olarak Sağlık Müdürlüğünden denetime gelindiğinde bilgisi olduğunu belirterek, tape kayıtlarında ve Sağlık Müdürlüğünün denetim raporundan da anlaşılacağı üzere hastane yoğun bakımda tedavisi devam eden Opara isimli bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiğini söyledi.

Devamında da yenidoğan yoğun bakımlarına genel olarak 6 aylık bebeklerin alınmadığını söyleyen A.Y., buna rağmen ilgili sağlık kuruluşlarına (112 ve İl Sağlık Müdürlüğü) sorularak başka bir kuruma sevki konusunda gayret sarf edildiğini ve sevk oluncaya kadar da çocuğun ilk tedavisi hastanesi tarafından düzenlendiğini belirtti.

Sözkonusu hastanın söz konusu hastanın başka bir hastaneye sevkinden sonra kayıtlarda da açıkça anlaşılacağı üzere ilgili hastanede çocuğun yaşam belirtilerinin mevcut olduğuna değinen A.Y., bahsi geçen konuya ilişkin gerek çalışmakta olduğu sağlık kuruluşu olan Medilife Hastanesinin gerekse şahsının herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını söyledi.

Yapılan soruşturmada İl Sağlık Müdürlüğünün yapmış olduğu 26.01.2024 tarihli denetim raporunda bebek hastanın 17.01.2024 günü Beylikdüzü Medilife Hastanesinden Birinci Hastanesine geçtiği anlaşılan Micehelle Nwando Opara isimli bebeğin 18.01.2024 tarihinde sevk olduğu hastanede uygun olmayan ve ihmali tedavi hizmeti sonucu ex olduğu belirtiliyor.