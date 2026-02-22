  1. Anasayfa
''Savcıyım, senin gibi yobazlar yüzünden çocuklar ölüyor'' deyip tehdit etmişti, tutuklandı

Güncelleme:

İstanbul'da bir toplu taşıma aracında çekilen o görüntüler infial yarattı! Kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtıp bir yolcuya "Seni öldürürüm yobaz, Türkiye'de barınamazsın" diyerek tehditler savuran Y.S. tutuklandı.

İstanbul’da toplu taşıma aracında yaşanan bir tartışma, sosyal medyada paylaşılan görüntülerle Türkiye gündemine oturdu. Bir yolcuya yönelik sert ifadeler kullanan ve kendisini Cumhuriyet Savcısı olarak tanıtan kadın, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştı.

Re'sen Soruşturma Başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, sosyal medyada yayınlanan bir videoda, toplu taşıma aracı içerisinde Cumhuriyet Savcısı olduğunu iddia eden kadın şahsın, yolculardan birine yönelik ‘seni öldürürüm, yobaz, bundan sonra Türkiye’de barın bakalım, polis benim emrimde’ şeklinde sözler sarf ettiği tespit edilerek ‘tehdit’ ve ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından re’sen soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında kimliği tespit edilen şüpheli Y.S.'nin Adalet Meslek Yüksekokulu’ndan terk olduğu, halihazırda Eğitim Fakültesi 'Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik' bölümünde açık ve uzaktan aktif öğrenci kaydının bulunduğu belirlendi.

Suç Dosyası Kabarık: 8 Ayrı Kayıt!

Öte yandan, şüpheli Y.S.'nin 'suça sürüklenen çocuk' sıfatıyla 'iş yerinden ve kurumdan hırsızlık', 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak', 'tehdit', 'hakaret' ve 'kasten yaralama' suçlarından kaydının bulunduğu tespit edildi.

Görüntülerde Y.S.’nin bir yolcunun dış görünüşü veya inançlarına yönelik olduğu değerlendirilen "yobaz" ifadesini defalarca kullandığı ve "ben savcıyım" diyerek yalan beyanla tehdit ettiği görülüyor. İstanbul polisi tarafından yakalanan şüpheli, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. 

Mahkeme tutuklayarak cezaevine gönderdi

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Y.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 

 

 

 

 

DHA / İHA

