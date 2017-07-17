Satış rekorları kırıyor: Müslüman Kadınlar İçin Helal Seks Rehberi
Satış rekorları kırıyor: Müslüman Kadınlar İçin Helal Seks Rehberi
Merakla beklenen işsizlik rakamları açıklandı
Merakla beklenen işsizlik rakamları açıklandı
Hava durumu için peş peşe uyarı geldi !
Hava durumu için peş peşe uyarı geldi !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Her yıl 10 bin kişi alınacak ! Hükümet kolları sıvadı
Her yıl 10 bin kişi alınacak ! Hükümet kolları sıvadı
Başvurmayanın parası yanacak ! Son tarih yaklaşıyor...
Başvurmayanın parası yanacak ! Son tarih yaklaşıyor...
Herkesin gözü onda; Dolarda son 10 ayın rekoru
Herkesin gözü onda; Dolarda son 10 ayın rekoru
Katar'a komplo kuran ülke belli oldu
Katar'a komplo kuran ülke belli oldu
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 17 Temmuz 2017 10:19

Sayısal Loto’yu kazanamayınca intihar etti

Balıkesir’in Ayvalık ilçesinde, 2 gün süresince kendisinden haber alınamayan şahıs evinde ölü bulundu.

Sayısal Loto’yu kazanamayınca intihar etti
A+ A-

Alınan bilgiye göre, Balıkesir’in Ayvalık ilçesi 150 Evler Mahallesi Ali Sansür Caddesi’nde oturan 56 yaşındaki Mustafa Tonga’dan apartman sakinleri 2 gündür haber alamadı.

Daireden kötü kokular gelmesi üzerine ise, Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne ihbar edildi.Olay yerine gelen polis ekipleri, çilingir tarafından açılan eve girdiğinde Tonga’nın cansız bedeniyle karşılaştı. Evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Mustafa T.’nın eşi ve çocuğunun tatil amacıyla memleketleri Kırıkkale’de oldukları ve Mustafa T.’nın da evde bu süre içinde yalnız yaşadığı bildirildi.

Mustafa T.’nın ölümü şüpheli bulunarak otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.İlk belirlemelere göre Mustafa T.’nın boynunda bıçak izine benzer bir yara izinin bulunduğu ve bunun bir intihar olabileceği üzerinde durulurken, iddialara göre talihsiz adamın evinde yapılan incelemelerde arkasında bir mektup bıraktığı öğrenildi. Mektupta ise bulunduğu ailevi sorunlar ve Sayısal Loto’dan yine ikramiye çıkmaması nedeniyle bunalıma girdiği ve intihar ettiğinin yazdığı ifade edildi.Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

İHA

intihar , sayısal loto