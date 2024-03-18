Seçime 12 gün kala bir mahalle savaş alanına döndü: 1 ölü, 4 yaralı

Şanlıurfa'nın Harran ilçesinde yerel seçimlerde muhtar adaylığı konusunda akraba iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlere günler kala muhtar adaylığı tartışması silahlı kavgaya dönüştü. İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. Olayın ardından mahalledeki bazı evler ateşe verilirken, silahlı kavga anları ise kameraya yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Harran'a bağlı Konacık Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mevcut muhtar M.G. ile aynı mahallede oturan ve akraba olan K. ailesi fertleri arasında 31 Mart'ta yapılacak seçimlerde muhtarlık adayı konusunda tartışma çıktı. Taraflar arasındaki tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında tabancayla açılan ateş sonucu kurşunların isabet ettiği A.K. ve 4 kişi yaralandı. Mahalle sakinlerinin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde A.K.’nin hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 4 kişi ise ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Harran ve Şanlıurfa'daki hastanelere kaldırıldı. Olayda hayatını kaybeden A.K.'nin cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

EVLER ATEŞE VERİLDİ

Yaşanan olayın ardından mahalledeki bazı evlerde yangın çıktı. Kundaklama sonucu çıktığı belirtilen yangınlar, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Jandarma ekipleri iki aile arasında yeni bir olay yaşanmaması için bölgede güvenlik önlemi aldı. 1 kişinin yaşamını yitirdiği kavga ile ilgili sürdürülen soruşturmada mevcut muhtar M.G.'nin de aralarında bulunduğu 3 kişi jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

SİLAHLI KAVGA KAMERADA

Öte yandan yaşanan kavga ise cep telefonu ile kaydedildi. Görüntülerde akraba iki aile fertlerinin kavga ettiği sırada silah sesleri duyuldu. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA