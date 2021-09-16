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  4. Sedanur'un ölümünde yeni gelişme: Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı

Sedanur'un ölümünde yeni gelişme: Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı

Sedanur'un ölümünde yeni gelişme: Şüpheli, 'uyuşturucu ticareti yapmak'tan tutuklandı

İstanbul Maltepe'de 24 yaşındaki Sedanur'un otel odasında ölü bulunmasıyla ilgili yakalanan şüpheli, 'uyuşturucu kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcılığınca "Taksirle ölüme neden olma" suçundan hakkında yakalama kararı çıkarılan Serdar Y. (32), dün Şişli'de yakalandı.

Adliyeye sevk edilen Y., ''uyuşturucu kaçakçılığı'' suçundan tutuklandı.

Serdar Y.'nın, Sedanur Ş.'in ölümüne ilişkin ise henüz hakim karşısına çıkmadığı öğrenildi.

Y.'nın, Ş.'in ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada bugün hakim karşısına çıkması bekleniyor.

Sedanur Ş. 9 Eylül'de, Maltepe'de bir otel odasında ölü bulunmuştu. Ş.'in yanında bulunan Y. önce serbest bırakılmış, itiraz üzerine hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Etiketler sedanur ölüm şüpheli
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