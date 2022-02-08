Sedat Peker'in videolarında adı geçen Halil Falyalı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti

Sedat Peker'in videolarında adı geçen kumarhane işletmecisi Halil Falyalı, KKTC'de uzun namlulu silahlarla uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker'in çektiği videolarda da adı geçen Halil Falyalı, Girne'deki otelinden Çatalköy'e gittiği sırada içinde eşinin ve şoförünün bulunduğu konvoya uzun namlulu silahlarla saldırıda bulunuldu.

ŞOFÖRÜ DE KENDİSİ DE HAYATINI KAYBETTİ

Saldırı sonrası Falyalı'nın şöförü Murat Demirtaş olay yerinde hayatını kaybederken Halil Falyalı ağır şekilde yaralandı. Halil Falyalı, önce Dr.Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne ardından YDÜ Hastanesi'ne sevk edildiği ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı bildirildi. Falyalı'nın aracı, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce otomatik silahlarla tarandığı da öğrenildi.

SÜRAT TEKNESİYLE KAÇTIKLARI İDDİA EDİLDİ

İddialara göre; Falyalı, evinin yakınlarında arazi aracıyla gelen şahıslar tarafından otomatik silahlarla tarandı. Saldırganlar adadan sürat teknesi ile ayrıldı.

HALİL FALYALI KİMDİR?

Organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker yaptığı video paylaşımlarında adı sık sık geçen Halil Falyalı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti doğumlu. Peker, Falyalı'yı kokain ticareti yapmakla suçladı. Peker, ağın merkezinde yer alan isimlerden birinin de Halil Falyalı olduğunu iddia etti. Yaklaşık 20 yıl önce KKTC'de kumarhane güvenliği olarak işe başlayan Halil Falyalı, Kıbrıs'taki Les Ambassadeurs Hotel & Casino'nun sahibi olarak biliniyor.

FULHAM OLAYIYLA GÜNDEME GELMİŞLERDİ

Halil ve Hüsnü Falyalı kardeşler, 2019 yılında İngiliz kulübü Fulham'ın satın alacaklarına ilişkin haberler le de gündem olmuştu. Halil Falyalı ve Ali Falyalı'nın, iş insanı Şaban Emre'yi asfalt ihalesine girdiği için tehdit ettikleri iddiasıyla gözaltına alındıkları ancak serbest bırakıldıkları aktarılmıştı.

OLAY YERİNDE ÇOK SAYIDA KOVAN BULUNDU

Olayın ardından suikastın işlendiği bölge görüntülendi. Olay yerini inceleyen polis ekipleri bölgede 50'den fazla kovan bulundu. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri sürerken, yetkililerden ise henüz herhangi bir açıklama yapılmadığı kaydedildi.

Öte yandan Falyalı'yı otomatik silahlarla tarayan saldırganların adadan sürat teknesi ile ayrıldığı öne sürüldü.

İşte olay yerinden ilk görüntüler;