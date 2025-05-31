Sedef'i öldürdükten sonra halıya sarıp denize atmıştı... İtirafı kan dondurdu

İstanbul Büyükçekmece'de elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılı halde denizde cansız bedeni bulunan Sedef G.'nin öldürülmesine ilişkin 3 sanığın yargılandığı davada savunma yapan tutuklu sanıklardan birinin itirafı sonrasında mahkeme salonu buz kesti.

İstanbul Büyükçekmece'de Mimar Sinan Sahili'nde 7 Haziran 2024 tarihinde denizde elleri ve ayakları bağlı, halıya sarılmış ve ağırlık bağlanmış şekilde bir kadın cesedi bulunmuştu. Hayatını kaybeden kadının 24 yaşındaki Sedef G. olduğu tespit edilerek 3 sanık hakkında iddianame düzenlenmişti.

Hazırlanan iddianame kapsamında sanıkların yargılanmasına devam edildi. Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Y.G. ile F.B. ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Sedef G.'in annesi G.S. de katıldı. Öte yandan davaya destek olmak için Mattia Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, Aydın Karay'ın annesi Fatma Karay, Ata Emre Akman'ın annesi Zuhal Akman da adliyeye geldi.

"Öldüğünü kabul ettikten sonra kendimi kurtarmanın yolunu aramaya başladım"

Duruşmada savuma yapan tutuklu sanık Y.G., "Sedef G. ile 4-5 aydır tanışıyorduk. Olay günü telefonda görüştük. Ona İstanbul dışına gideceğimi söyledim. Bana ‘o zaman görüşelim paraya ihtiyacım var' dedi. ‘Kızımla görüşeceğim o zaman erken gidersin' dedim. Geldiğinde sarhoştu. Sedef G. evdeyken kızım geldi. Görünce çok sinirlendi ‘genç kızla ne işin var' dedi. Kızım ve Sedef G. birbirine girdi. Onları ayırdım ve Sedef G. ile o evden ayrılarak diğer eve geçtik. Sedef G. bu evde kola içti ve içine bir şeyler attı. Sabah uyandığımda vefat etmişti yanımda yatıyordu. Ben yatağa gelme anını hissetmedim. Sedef G. diye seslendim burnundan kan aktı. Ben öldüğünü kabul etmedim. Onun ölmesi demek benim hayatımın mahvolması demekti. Saatlerce masaj yaptım. Arkadaşım F.B.'ı aradım sonra. ‘Gel bana yardım et' dedim. Gelir gelmez ‘Y.G. ölmüş bu' dedi. Öldüğünü kabul etmedim. Aklımı kaybettim. Öldüğünü kabul ettikten sonra kendimi kurtarmanın yolunu aramaya başladım" dedi.

"Atayım kurtulayım gibi bir mantık oluştu"

Sanık savunmasının devamında, "Benim hayatımı mahvetti. Hayatta en korktuğum şeydi tekrar cezaevine girmek. Atayım bir yere kurtulayım mantığı geldi bana. Ben çok korkuyordum cezaevine gitmekten. F.B.'a ‘bana lütfen yardım et' dedim. Arabayı aldım ertesi gün. Yani ceset bir gün evde bekledi. Ertesi gün arabayla zincir aldım, çuval aldım, kilit aldım. Eve gittik sardık F.B. ile. Önce zincir ile sardık, dambıl taktık, üstünü halı ile sardık. Sonra götürüp denize attık. Sedef G. neşe dolu hayat dolu bir kızdı. Bana çok iyiydi. Hayatım mahvoldu. Attığım için çok üzgünüm ama psikolojim çok bozulmuştu" ifadelerini kullandı.

"Zincirleri maktulün vücudunu sardık"

Duruşmada savunma yapan sanık F.B. ise, "Ben sekiz yıldır ülkede değildim. Beni Sedef G.'le bağlayan pirinç tanesi kadar bir neden yok. Olay günü ben orada değildim. Olay gününden bir gün sonra eve gittim. Y.G. beni ilk aradığında kız arkadaşıyla evde olduğunu oturup içtiklerini söyledi. Bir süre sonra kız arkadaşının fenalaştığını söyledi. Ben eve gidene kadar benim Sedef G.'in öldüğünden haberim yoktu. Yanlarına gittim. Sedef G. yatakta yatıyordu. Nabzına baktım. Herhalde tutturamadım diye düşündüm. Nefesini dinledim. Öldüğü hiç aklıma gelmedi. Ayakları kasılmıştı. O an anladım ve bıraktım. ‘Abi bu ölmüş galiba' dedim. Oturup diz çöktüm ‘ne olur aç gözlerini' dedim. Y.G.'a ne olduğunu sordum. Olayı anlattı. Sedef G.'in uyuşturucu aldığını ve kolasına bir şeyler attığını söyledi. Ben ‘polis çağıralım' dedim. 'Yok, yeter artık sus' dedi. Ambulansı ya da polisi aramama izin vermedi. Sonraki gün buluştuk. Cesedi nereye atacağımızla ilgili keşif yaptık. Sonra nalburdan zincirleri beraber aldık. Sonra eve beraber girdik. Zincirleri maktulün vücudunu sardık. Sonra halıya sardık. Valiz vardı ona koyarız diye düşündük. Halıya sardık. Ben sadece denize atılacak sandım" dedi.

Sedef G.'in annesi G.S. ise duruşmadaki beyanında, "Kızımı kasten tasarlayarak ikisi birlikte katletti. Ben çocuğumun öldüğünü basından öğrendim" şeklinde konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi. Öte yandan yakalanamayan sanık Y.A. hakkında çıkarılan yakalama kararının ise devamına hükmedildi.

Duruşma sonrası açıklama yapan Sedef G.'in annesi G.S., "Bir çocuğun hayatı, ölüm kokmuş bir halı ve siyah bir çöp torbası içine sığacak kadar basit değil. Benim çocuğumun hayatı bir çöp torbası değil. Sedef G.'in adaleti siyah kokmuş bir çöp poşeti değil. Ben adalet istiyorum. Başka Sedef G.'ler gitmesin" dedi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, F.B., Y.G. ve Y.A. şüpheli sıfatıyla yer aldı. İddianamede denizde cansız bedeni bulunan Sedef G.'in halıya sarıldığı, ellerinin koli bandı, ayaklarının ise zincir ve dambıl ile bağlandığının tespit edildiği belirtildi. Sedef G.'in cansız bedeninin sarılı olduğu halı üzerinde halı yıkama fabrikası etiketi bulunduğu da iddianamede aktarıldı. Polis ekiplerince etiketteki firmaya gidildiğinde halının Z.E. isimli kişi tarafından verildiği ifade edildi. Emniyet güçleri tarafından ifadesi alınan Z.E. emlak işi yaptığını söyleyerek halının bulunduğu evi F.B.'ya kiraladığını anlattı. Halının bulunduğu evin F.B. tarafından kiralandığı ve Y.G. isimli sanık ile beraber kullanıldığı da soruşturma aşamasında tespit edildi. Yapılan incelemelerde 4 Haziran günü bir şahsın araç ile Sedef G.'i Y.G.'ün kızı ile birlikte yaşadığı ikamete bıraktığı iddianamede belirtildi. Burada Sedef G. ile Y.G.'ün kızı Y.H.G. arasında tartışma çıktığı ve Y.G.'ün Sedef G. ile beraber F.B. adına kiralanan eve gittiği kaydedildi. F.B.'nın sonradan eve geldiği iddianamede açıklandı. Y.G. ve F.B.'nın Sedef G.'i tespit edilemeyen bir nedenden dolayı burada öldürdükleri, cesedi yok etmek için plan yaptıkları ve bir gün sonra buluşmak üzere evden ayrıldıkları iddianamede aktarıldı. Sanıkların 6 Haziran'da tekrar buluştukları ve maktulün cesedini koyacakları valizi, zinciri ve ağırlığı aldıkları da iddianamede ifade edildi. Y.G. ve F.B.'nın Sedef G.'in ellerini koli bandı ile bağladığı, halıya sardığı, ayaklarını zincir ve dambıl ile bağlayıp Mimar Sinan Köprüsü'nden aşağıya attıkları da iddianamede kaydedildi. F.B.'nın daha sonra polise giderek "Y.G. beni Gürpınar'da bulunan ikametine çağırdı. Eve gittiğimde hareketsiz yatan bir kadın gördüm, kontrol ettim, yaşam belirtisi yoktu. Polise haber vermek istediğimde Y.G. bana silah çekti. Nalburdan zincir ve ağırlık aldıktan sonra kadını halıya sardık. 7 Temmuz günü ise Büyükçekmece sahil tarafına gittik. Cesedi köprü üzerinden suya attık" dediği iddianamede ifade edildi.

İddianamede, Y.G.'ün Y.A. aracılığıyla Yunanistan'a gönderildiği ancak daha sonra bir şekilde ülkeye iadesi sağlandığı ve Y.G.'ün Edirne'de yakalandığı belirtildi. Sedef G.'in Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan otopsi işleminin sonucunda ölüm nedeninin belirlenemediği belirtildi. Öte yandan Adli Tıp Kurumu 1 İhtisas Dairesi'nin incelemesinde maktulün kanında uyuşturucu madde bulunduğu, ölümünün uyuşturucu, uyarıcı madde sonucu meydana gelmiş olabileceği ancak baş, boyun bölgesinde ileri derecede çürüme nedeniyle yumuşak dokularında ayrıntılı analiz yapılamadığı yönünde değerlendirme yapıldı. İddianamede F.B. ve Y.G.'ün ‘nitelikli kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edildi. Y.A.'ın ise Y.G.'ün yurt dışına kaçmasına yardım etmesi gerekçesiyle ‘suçluyu kayırma' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapsi istendi.

İHA