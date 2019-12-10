  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. 10 Aralık 2019 14:03

Şehide vedada gözyaşları sel oldu

Şırnak İdil'de PKK'lı teröristlerin önceden tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu 2 asker şehit oldu, 7 asker yaralandı. Patlamada şehit olan bomba uzmanı Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin İstanbul Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
A+ A-

Şırnak İdil'de şehit olan Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in cenazesi ailesinin Bayrampaşa'daki evinin önüne getirildi.

Helallik alınması için getirilen cenaze evi bayraklarla donatılmıştı. Çevik'in yakınları, şehidin Türk Bayrağı'na sarılı tabutuna sarıldı. Çevik'in cenazesini evinin önündeki kalabalık bir grup bekliyordu.

Cenaze getirilmeden önce konuşan bir yakını, “Esma benim teyzemin torunu. O çok başarılı bir kızdı. Çok akıllıydı, çok cesurdu. Hiçbir erkeğin yapamayacağı şeyleri yaptı orada." dedi.

"BARUT KOKUSU VAR PARFÜM KOKUSU YOK"

Astsubay Üstçavuş Esma Çevik'in, 15 Kasım'da Jandarmanın sosyal medya hesabından paylaşılan videoda yer aldığı öğrenildi. Jandarma Genel Komutanlığının resmi twitter hesabından "Barut kokusu var, parfüm kokusu yok" sloganıyla paylaşılan videoda şehit Çevik, bomba imha uzmanlarının faaliyetlerini gözler önüne seriyor.Özel bomba imha uzmanı giysileri içindeki Çevik, arazide tuzaklanan bir patlayıcıyı fünyeyle kontrollü şekilde imha ettikten sonra kaskını çıkarıp başparmağıyla başarı işareti yapıyor.

 

Haber3.com'a Google'da abone olun Google News
şehit , cenaze töreni , Astsubay Üstçavuş Esma Çevik
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM