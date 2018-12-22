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  4. 22 Aralık 2018 12:36

Şehidimizin katillerinin suç ortakları yakalandı

Diyarbakır'da şehit düşen kahraman TEM polisi katillerinin kaçmasına yardım eden 7 zanlı yakalandı.

Şehidimizin katillerinin suç ortakları yakalandı
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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde, üst düzey olduğu belirtin PKK'lı terörist ile korumasını takip ederken şehit edilen kahraman TEM polisi Nazım Tuncer ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında, yaralı teröristlerin kaçmasına yardım eden 7 kişi yakalandı.

Sabah gazetesinden Hüseyin Kaçar'ın haberine göre İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekiplerince gözaltına alınan 7 kişi tutuklanarak cezaevine konuldu.

Yaralı teröristler ile onları kaçıran bir kişinin yakalanması içini Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat Timleri'nin katıldığı Hani, Lice ve Dicle üçgeninde başlatılan opersayonlar ise devam ediyor.

Sabah

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