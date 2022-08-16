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Şehidin kanı yerde kalmadı! 13 terörist öldürüldü!

Şehidin kanı yerde kalmadı! 13 terörist öldürüldü!

Eli kanlı teröristler Suriye topraklarından Şanlıurfa'da bulunan karakola düzenledikleri saldırıda 1 evladımızın şehit düşmesine 4 evladımızın da yaralanmasına sebep olmuştu. Sınırda başlatılan operasyonda Şanlıurfa sınır hattında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Eli kanlı teröristler Suriye topraklarından Şanlıurfa'da bulunan karakola düzenledikleri saldırıda 1 evladımızın şehit düşmesine 4 evladımızın da yaralanmasına sebep olmuştu. Sınırda başlatılan operasyonda Şanlıurfa sınır hattında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Şanlıurfa'da karakola roketli saldırı: Şehit ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi Çiçekalan Hudut Karakolu'na hain terör örgütü tarafından roketli saldırı düzenlendi.

Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, saldırıda 1 askerin şehit olduğunu, 4 askerin yaralandığını açıkladı.

Saldırıda yaralan askerler Birecik devlet hastanesine kaldırıldı. Ardından helikopter ile Mehmet Akif İnan Eğitim ve araştırma hastanesine sevk edildi.

Saldırı sonrası Türk Silahlı Kuvvetleri ateş destek vasıtalarıyla saldırının gerçekleştiği bölge ile Ayn-El Arap'taki terör noktalarını ateş altına aldı.

Sınır hattındaki sıcak anların devam ettiği belirtildi.

Suriye tarafından Gaziantep'e havan saldırısı!Suriye tarafından Gaziantep'e havan saldırısı!Güncel

 ŞEHİDİN KANI YERDE KALMADI

Şanlıurfa sınır hattında 13 terörist etkisiz hale getirildi.

 

Etiketler terör terörist tsk asker mehmetçik operasyon
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