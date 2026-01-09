Şehir eşkıyası kadınları saçlarından sürükledi, tekme tokat darp etti, tehditler yağdırdı
İstanbul Esenyurt’ta bir adam, gece saatlerinde kaldırımda oturan kadınlara saldırdı. Tekme, tokat dövdüğü kadın koşarak kaçmaya çalışırken, adam "Kocanı çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı.
Olay, gece 02.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre aralarında daha önceden kadınlarla tartışma yaşayan bir şüpheli ortalığı birbirine kattı.
Kaldırımda oturduğu sırada kadınlardan birine tekme, tokat saldırırken, kadın koşarak kaçmaya çalıştı.
Arkasından "Kocanı da çağır, onu da döveceğim" diye bağırdı.
Ardından ise diğer kadının saçından tutarak yerde sürükledi.
Bir süre sonra olaya müdahale etmek için gelen adama da bağırıp çağırarak dövmekle tehdit ederken, sokak üzerinde yaşanan o anlar kameraya yansıdı.
