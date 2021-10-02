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  4. Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler

Şehir magandaları dehşet saçtı! Korna çaldı diye bayıltana kadar dövdüler

İstanbul Ataşehir'de otomobildeki 5 kişi, 19 yaşındaki genci kendilerine korna çaldı diye bayıltana kadar dövdü. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 25 Eylül Cumartesi saat 01.30 sıralarında Ataşehir Bulvarı'nda meydana geldi. İddialara göre, motosikletiyle evine gitmek isteyen Doğukan T.'nin önünde aniden bir otomobil durdu. Korna çalarak tepki gösteren T.'ye otomobildekiler silah gösterdi. Korktuğu için motosikleti durduran T., otomobilden inen 5 kişiden bayılana kadar dayak yedi. Daha sonra ayılıp kaçmaya çalışan T., otomobildeki 2 kişi tarafından yakalanarak tekrar dövüldü.

Son olarak çalılıkların arasına kaçarak kurtulmaya çalışan T., yine saldırıya uğradı. Olayın ardından Doğukan T. şüphelilerden şikayetçi oldu.  Öte yandan Doğukan T.'nin olay sırasında üzerinde bulunan 400 lirası ve altın kolyesi de saldırganlar tarafından gasbedildiği iddia edildi. Polisin şüphelileri yakalamak için çalışmaları sürüyor.

"20-25 DAKİKA DAYAK YEDİM, KİMSE AYIRMAYA GELMEDİ"

Darbedilen Doğukan T., "Evime giderken bir araç kontrolsüz bir şekilde önüme çıktı. Ben de kornaya bastım. Korna sonrasında küfürleşme oldu. Daha sonra bana arabanın içerisinde silah gösterdiler. Ben de o korkuyla direkt sağa çektim. Onlar da önüme kırdı. Arabadan inen 5 kişi hiç konuşmadan direkt bana saldırdı. Dayak yediğim anda 3 kere bayıldım. Her seferinde beni ayıltıp tekrar dövdüler. 20-25 dakika dayak yedim. Anlatınca kolay geliyor çok zor anlar yaşadım. Maddi olarak da manevi olarak da zararım var. İşlek bir cadde ne polis ekibi var ne de ayırmaya gelen kimse yoktu. Ben tek başıma 5 kişiden dayak yedim. Kimse beni kurtarmadı. Bana saldıranlar hala yakalanmadı. Dişim kırıldı, dudağımda 7 dikiş var. Yüzüm gözüm şişti. Ben saldırganların bulunup cezalarını çekmelerini istiyorum" dedi.

 

DHA

Etiketler ataşehir korna maganda
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