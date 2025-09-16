Şehir teröristleri araçla yol kesip tartıştıkları bir sürücüyü dövdü

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi ile, bir servis minibüsünün şoförü arasında yol verme tartışmasında minibüsün önünü kesen şehir eşkıyaları, minibüs şoförünü darp etti.

Olay, geçtiğimiz günlerde İstanbul'un Esenyurt ilçesi Doğan Araslı Bulvarı'nda yaşandı. İddiaya göre, yol verme nedeniyle bir servis minibüsünün şoförüyle 2 ayrı motosiklette bulunan 3 kişi arasında tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından 3 şehir eşkıyası, minibüsün akan trafikte önünü keserek araca ve sürücüye saldırdı. Minibüsün şoförü darp edilirken, aracın ön camları kırıldı. Olayın ardından harekete geçen polis ekipleri G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahsı tespit etti. Y.D. isimli servis şoförünün de muayenesi yapılmamış araçla trafiğe çıktığı belirlenirken, şahıslara toplamda 9 bin 118 TL idare para cezası yazıldı. G.Ş., A.K. ve E.Y.C. isimli 3 şahıs hakkında ise adli işlem başlatılırken, yol kesip ortalığı birbirine kattığı o anlar kameraya yansıdı. İHA