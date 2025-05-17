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Şehir teröristleri kamerada: 12 yaşındaki çocuğu öldüresiye darbedip videosunu çektiler

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Ankara'da husumetli oldukları kişinin 12 yaşındaki erkek kuzenini parkta alıkoyarak darp eden saldırgan o anları da video kaydına aldırdı.

Olay, Altındağ ilçesi Karapürçek Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, B.A. (18), husumetli olduğu A.K.'nin 12 yaşındaki erkek kuzeni B.K.'yi parkta alıkoydu. İspiyonculuk yaptığını ileri sürdüğü B.K.'yı 10 dakika boyunca öldüresiye darp eden B.A., o anları da yanındaki arkadaşı aracılığıyla video kaydına aldırdı. B.A.'nın çektirdiği videoyu B.K.'nın akrabalarına gönderdiği öğrenilirken, durumdan daha sonra haberdar olan aile ise saldırganlar hakkında suç duyurusunda bulundu.

"10 dakika boyunca darp ettiler"

Yaşadığı saldırıyla ilgili konuşan B.K., "Bana saldıran kişiler ile kuzenim arasında husumet varmış. Benim de o kişinin kuzeni olduğumu bildikleri için parkta yakalayıp darp ettiler. Biri de o anları kayda alıp kuzenime göndermiş. Onlar da anneme haber vermiş. Kaçmaya çalıştım. Birkaç kişi bana yardıma geldi. Aileme bu durumdan bahsetmedim, tepki vermelerinden çekindim. Öğrendiklerinde polise gidip şikayette bulunmuşlar. Saldırganlar birden karşıma çıktı. Koluma girip beni parka götürdüler. 10 dakika boyunca darp ettiler. Canım çok acısı. Belimde ve ensemde ağrı var. Kendimi çok kötü hissediyorum. Bana saldıranların ağır bir ceza almalarını istiyorum" ifadelerini kullandı.

"Çocuğumun psikolojisini bozmuşlar"

Olayla ilgili konuşan anne N.K., "Oğlumun kuzeninin, arkadaşlarıyla sorunu varmış. Onlar da benim çocuğumu parkta alıkoyarak dövmüşler. Olaydan haberim yoktu. Videoyu gördükten sonra sinir krizi geçirdim. Polise şikayette bulunduk. Karşı tarafın ailesi bizden özür bile dilemedi. İftira atmaya çalıştılar. Şikayetçi olduktan sonra bizden özür dilediler. Şikayetimizi geri almamızı istediler. Ben hem oğlumu dövenden hem de vidoya çekenden şikayetçiyim. Bu olayın peşini bırakmayacağım. Kendimi çok kötü hissediyorum. Evladım dayak yerken kimse müdahale etmemiş. Şikayetimin arkasındayım, bırakmayacağım. Oğlum boyunun ve kolunun ağrıdığını söylüyor. Belinde de hasar varmış. Çok sert vurmuşlar çocuğuma. Psikolojisini bozmuşlar. Geceden beri uyuyamadı. Psikolojik destek aldıracağım. Olayla ilgili konuşmak istemiyor" dedi.

İHA

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Etiketler Çocuk ankara altındağ husumet
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