  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şehit annesini 600 bin lira dolandırdılar

Şehit annesini 600 bin lira dolandırdılar

Şehit annesini 600 bin lira dolandırdılar

Telefon dolandırıcılarının son hedefi, 82 yaşındaki şehit annesi Şükran anne oldu. "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyen 1'i Suriyeli, 3'ü Türk, 4 dolandırıcı yakalanarak tutuklandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 1992 yılında devriye görevi sırasında şehit düşen asteğmen Turgut  Makascı'nın Akşehir ilçesinde oturan annesi Şükran Makascı'yı, telefonla arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ardından adının  FETÖ terör örgütüne karıştığını, örgüt banka hesap bilgilerini de ele geçirdiğini bu nedenle parasının incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan Şükran Makascı da bankadan çektiği 600 bin lirayı şüphelilere teslim etti. Yakınlarının uyarısı üzerine dolandırıldığını anlayan Makascı, durumu polise anlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen polis, Şanlıurfa'ya gitme ihtimaline karşı durumu Adana polisine bildirdi.  Şüpheliler Ahmet Ç., İsa B.,  Abdulkadir A. ve Suriye uyruklu Ahmad Elalı Elhusın, Adana da düzenlenen operasyonla yakalanırken 600 bin lira da ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Konya'ya getirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Para ise Şükran Makascı'ya iade edildi.

 

 

Etiketler suriyeli dolandırıcı telefon dolandırıcısı şehit annesi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
2022'de konut fiyatlarının en çok arttığı iller belli oldu
İstanbul'da köpek besleme kavgası silahlı çatışmaya dönüştü! Şoke eden görüntüler
Ünlü ekonomistten dolar tahmini: 9 TL'ye düşeceği tarihi açıkladı
Lerzan Mutlu derin dekoltesiyle, dekolte sınırını yıkıp geçti
AK Partili Kurtulmuş: ''Türkiye dolar dilenen bir ülke asla olmayacak''
Hande Erçel'in zor anları! Parmağını kopartıyordu
Emekli Amiral Cem Gürdeniz yazdı: ''Montrö tarafsızlığın garantisidir''
Ensar Vakfı'na bedelsiz tahsis edilen denize sıfır binalar yıkılıyor
Bahar havasının tadını çıkarın! Kar ve yağmur geri dönüyor
Ataması yapılmayan 32 yaşındaki öğretmen intihar etti