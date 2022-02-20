Şehit annesini 600 bin lira dolandırdılar

Telefon dolandırıcılarının son hedefi, 82 yaşındaki şehit annesi Şükran anne oldu. "Adınız FETÖ terör örgütüne karıştı" diyen 1'i Suriyeli, 3'ü Türk, 4 dolandırıcı yakalanarak tutuklandı.

Mardin'in Ömerli ilçesinde 1992 yılında devriye görevi sırasında şehit düşen asteğmen Turgut Makascı'nın Akşehir ilçesinde oturan annesi Şükran Makascı'yı, telefonla arayan bir kişi kendisini savcı olarak tanıttı. Ardından adının FETÖ terör örgütüne karıştığını, örgüt banka hesap bilgilerini de ele geçirdiğini bu nedenle parasının incelenmesi gerektiğini söyledi. Telefondaki kişinin söylediklerine inanan Şükran Makascı da bankadan çektiği 600 bin lirayı şüphelilere teslim etti. Yakınlarının uyarısı üzerine dolandırıldığını anlayan Makascı, durumu polise anlattı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Yankesicilik ve Dolandırıcılık Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Şüphelilerin kullandığı aracı belirleyen polis, Şanlıurfa'ya gitme ihtimaline karşı durumu Adana polisine bildirdi. Şüpheliler Ahmet Ç., İsa B., Abdulkadir A. ve Suriye uyruklu Ahmad Elalı Elhusın, Adana da düzenlenen operasyonla yakalanırken 600 bin lira da ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 kişi Konya'ya getirildi. Şüpheliler yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Para ise Şükran Makascı'ya iade edildi.