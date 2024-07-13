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Şehit babası isyan etti: ''Allah hepinizin belasını versin''

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Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın baba evi, acılı babanın "Ben de Kürdüm. İmansızlar, Allah hepinizin belasını versin" isyanıyla yankılandı.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit olan Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın (26) bir süredir nişan hazırlıkları içerisinde olduğu öğrenildi. Talay'ın şahadet haberi sonrasında Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde bulunan baba evine Türk bayrağı asıldı.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın baba evi, acılı babanın "Ben de Kürdüm. İmansızlar, Allah hepinizin belasını versin" isyanıyla yankılandı.

Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Talay (26), Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarınca önceden yerleştirilen el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit oldu. Talay'ın şehadet haberi, askeri yetkililer tarafından Adapazarı Güneşler Mahallesi Kabasakal Sokak'ta yaşayan ailesine verildi. Acı haberi alan baba Mehmet Talay'ın, “Ben de Kürdüm. İmansızlar, Allah hepinizin belasını versin” sözleri yürekleri dağladı.

Pençe-Kilit operasyonunda şehit düşen Astsubay Kıdemli Çavuş Bahadır Rıdvan Talay'ın baba evi, acılı babanın "Ben de Kürdüm. İmansızlar, Allah hepinizin belasını versin" isyanıyla yankılandı.

Şehidin baba evine ve sokağına Türk bayrakları asıldı. Kur'an-ı Kerim okunarak, dualar edildi. Nişan hazırlığı yaptığı öğrenilen şehit Talay'ın cenazesi bugün Güneşler Merkez Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Güneşler Merkez Mezarlığı'na defnedilecek.

İHA

Etiketler şehit babası şehit Allah hepinizin belasını versin ben de kürdüm
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