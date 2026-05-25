  4. Şehit cenazesinde yürek yakan ölüm! Çektiği acıya dayanamadı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde, şehit polis memuru Erkan Tütüncüler'in cenaze törenine Türk bayrağına sarılarak katılan ve "Vatana, millete, polislere sıkılan eller kırılsın" diyerek dua ettikten sonra fenalaşan 61 yaşındaki bir vatandaş geçirdiği beyin kanaması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, şehit polis memurlarının acısını yaşarken peş peşe gelen bir başka üzücü haberle sarsıldı.

Çorlu'da silahlı ve bıçaklı saldırı sonucu şehit düşen polis memuru Erkan Tütüncüler'in cenaze töreni sırasında fenalaşarak hastaneye kaldırılan 61 yaşındaki fabrika işçisi A.K., yaşam mücadelesini kaybetti.

Şehitlikte Duygu Dolu Veda ve Fenalaşma Anı Geçtiğimiz günlerde Çorlu Şehitliği'nde düzenlenen defin törenine üzerine sardığı Türk bayrağı ile katılan evli ve 3 çocuk babası A.K., yüksek sesle yaptığı duygu yüklü konuşmayla törendekileri derinden etkilemişti.

A.K.'ın, "Vatana, millete, güvenlik güçlerimize, polislerimize, jandarmamıza ve bütün vatan millet uğruna can veren şehitlerin ruhuna, aziz şehitlere selam olsun. Vatana, millete, polislere, jandarmamıza sıkılan eller kırılsın, kahrolsun" şeklindeki sözlerinin hemen ardından yere yığıldığı bildirilmişti.

Olay yerinde hazır bulunan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hızla Çorlu Devlet Hastanesi'ne sevk edilen A.K.'ın beyin kanaması geçirdiği tespit edildi.

Yoğun bakımda tedavi altına alınan 61 yaşındaki A.K., doktorların tüm müdahalelerine rağmen bugün saat 03.00 sıralarında hayatını kaybetti. Vatan ve bayrak sevgisiyle katıldığı şehit cenazesinde rahatsızlanan A.K., Çorlu'da gözyaşları içerisinde toprağa verildi.

Çorlu'yu Yasa Boğan Olayın Geçmişi

A.K.'ın fenalaştığı cenaze töreni, 17 Mayıs tarihinde yaşanan elim bir olayın ardından düzenlenmişti.

Asayiş Şube Amirliği'nde görevli polis memurları Erkan Tütüncüler ve Emrah Koç, psikolojik sorunları nedeniyle hakkında tedavi kararı bulunan 24 yaşındaki Orhan Altan'a müdahale etmek için Reşadiye Mahallesi'ndeki bir iş merkezine gitmiş, burada saldırganın bıçaklı ve silahlı saldırısına uğrayarak şehit olmuşlardı. Şehit Erkan Tütüncüler Çorlu'da, Şehit Emrah Koç ise memleketi Van'da son yolculuklarına uğurlanmıştı.

DHA

