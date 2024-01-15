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Şehit kızı yangında can verdi

Şehit kızı yangında can verdi
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İstanbul Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir genç kız hayatını kaybetti. Zehirlenerek hayata gözlerini yuman genç kızın 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiserin kızı olduğu öğrenildi.

İstanbul Beşiktaş'ta, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede çıkan yangında dumandan zehirlenen N.Y. (32) hayatını kaybetti. 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenilen N.Y. memleketi Bursa'da toprağa verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir genç kız hayatını kaybetti. Zehirlenerek hayata gözlerini yuman genç kızın 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiserin kızı olduğu öğrenildi.

Yıldız Mahallesi Döngel Sokak'ta 12 Ocak Cuma saat 02.00'de, 5 katlı binanın giriş katındaki dairede belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Daireden çıkan dumanı gören sokak sakinlerinin haber vermesinin ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

İstanbul Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir genç kız hayatını kaybetti. Zehirlenerek hayata gözlerini yuman genç kızın 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiserin kızı olduğu öğrenildi.

Ekipler bina içine dolan dumanı tahliye ettiği sırada, daire sahibi N.Y. salondaki çekyat üzerinde ağır yaralı olarak bulundu. Dumandan zehirlendiği belirlenen N.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Dağıtım ve kurye hizmetleri verilen bir şirkette satış müdürü olduğu öğrenilen N.Y. (32) hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir genç kız hayatını kaybetti. Zehirlenerek hayata gözlerini yuman genç kızın 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiserin kızı olduğu öğrenildi.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından cenazesi yakınlarına teslim edilen N.Y., önceki gün memleketi Bursa'da yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

İstanbul Beşiktaş'ta bir evde çıkan yangında dumandan zehirlenen bir genç kız hayatını kaybetti. Zehirlenerek hayata gözlerini yuman genç kızın 1997 yılında görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiserin kızı olduğu öğrenildi.

N.Y.'nin, 1997 yılında, Van Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesindeki görevi başında kalp krizi geçirerek şehit olan başkomiser Feyyaz Yalman'ın kızı olduğu öğrenildi.

DHA

Etiketler şehit kızı yangın beşiktaş istanbul
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