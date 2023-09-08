Şehit polisin eşi ölü olarak bulundu

Bundan 12 yıl önce eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın Diyarbakır'da şehit ettiği polis memurunun eşi aracının içerisinde başından vurulmuş halde bulundu.

Diyarbakır'da 12 yıl önce PKK’lı teröristlerin devriye aracına düzenlediği saldırıda şehit olan polis memuru Zafer S.'in (32) eşi H.S., Kayseri’de cipinde başında vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, saat 11.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Bağdat Caddesi Köprübaşı Sokak'ta meydana geldi. Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 2011 yılında PKK'lı teröristlerce devriye aracına uzun namlulu silahlarla düzenlenen saldırıda şehit olan polis memuru Zafer S.'in eşi H.S.'i, cipinde hareketsiz görenler, polise haber verdi.



İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, başında tabanca ile vurulan 2 çocuk annesi H.S.'in hayatını kaybettiğini belirledi.

H.S.’in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı.



İntihar üzerinde durulan olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

DHA