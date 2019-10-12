Şehit sayısı artıyor! Ölenlerin sayısı 3'e yükseldi!

Terör örgütü YPG/PKK’nın sivillere saldırılarında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde hayatını kaybedenlerin sayısı 3’e yükseldi. Terör örgütünün havanlı mermili saldırısında yaralananlardan İsmail Taşkın, kaldırıldığı Suruç Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Taşkın’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgelerden, dün Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan mermili saldırıda

2 kişi hayatını kaybetmiş, 2 kişi yaralanmıştı.

Aynı saatlerde Mardin Nusaybin ilçesine de havan mermili saldırı düzenlenmiş bu saldırıda da 8 vatandaşımız hayatını kaybetmiş 35 vatandaşımız da yaralanmıştı.

Hainler önceki gün de Şanlıurfa’nın Akçakale, Birecik ve Ceylanpınar ilçelerine saldırmıştı. Saldırılarda biri 9 aylık bebek, ikisi 11 yaşında çocuk, üç kişi yaşamını yitirmiş, 45 kişi de yaralanmıştı.

Barış Pınarı Harekâtı’nın başlamasından bu yana YPG/PKK’nın sivillere yönelik saldırılarında biri bebek ikisi çocuk 14 vatandaşımız hayatını kaybetti.