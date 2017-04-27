Şehitlerden geriye bu fotoğraf kaldı

Şırnak’ta aynı mevzide hatıra fotoğrafı çektiren üç kahramandan TİM Komutanı Mehmet Çiftçi geçen yıl şehit düştü. İki gün önce de uzman çavuşlar Efe Osman Apaydın ile Turgut Kurtçu birlikte omuz omuza çatışırken hayatını kaybetti.



Aynı timde göğüs göğüse çarpışıyorlardı. Hasret kolay değildi, dağlarda aylarca süren operasyonlarda ter dökerken, nadiren de olsa ailelerine göndermek için fotoğraf çekme fırsatı buluyorlardı. Bir buçuk yıl önce yine bir operasyon sonrası dinlerinken çektikleri üçlü kareden önce Jandarma Üsteğmen Mehmet Çiftçi eksildi. 24 Mart 2016’da Şırnak’ın İdil ilçesindeki çatışmada şehit düşmüştü. Fotoğraftaki iki uzman çavuş, bu kareyi “Abimiz, komutanımız, nur içinde yat” notuyla paylaştı, komutanlarının cenaze töreninde saf tuttu. Hemen ardından da Şırnak’taki görev noktalarına döndü.

ACI TESADÜF

Uzman Çavuş Efe Osman Apaydın, şehit komutanlarının ölüm yıl dönümleri olan 24 Mart’ta, yine Şırnak’taki bir çatışmada omzundan yaralanıp hastanede tedavi gördü. Omzu iyileşince de görevine geri koştu. Ancak onu başka bir hain tuzak bekliyordu. 23 Nisan’da Şırnak’ın Bestler Dereler kırsalında PKK’lılara yönelik operasyonlara katıldı. Yanında da o fotoğraf karesindeki Uzman Çavuş Turgut Kurtçu vardı. Dağda pusu kuran teröristlerle aralarında çatışma çıktı. İkisi de ağır yaralandı. Acilen Şırnak Devlet Hastanesi’ne kaldırıldılar. Fakat aldıkları yaralar ölümcüldü. Aynı gün aynı operasyonda iki arkadaş beraber can verdi. Şehit Apaydın memleketi Niğde’de, şehit Kurtçu da Tekirdağ’da defnedildi. Üç silah arkadaşından geriye sadece o kare kaldı.