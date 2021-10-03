Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi
Kars Sarıkamış'ta aç kaldığı düşünülen ayılar hem sokaklarda çöp kovalarını aradı hem de bir apartmana girmeye çalıştı.
Görüntülerde ayıların yemek bulmak için çöp kovalarını devirdiği ve karıştırdığı görülüyor. Bir başka görüntülerde ise 4 ayı bir apartmanın içerisine girmeye çalışıyor.
Başarısız olan ayılar bölgeden hızla uzaklaşıyor. O anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.
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