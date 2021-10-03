  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 3. Sayfa
  4. Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi

Şehre inen ayılar apartmana girerken görüntülendi

Kars Sarıkamış'ta aç kaldığı düşünülen ayılar hem sokaklarda çöp kovalarını aradı hem de bir apartmana girmeye çalıştı.

Görüntülerde ayıların yemek bulmak için çöp kovalarını devirdiği ve karıştırdığı görülüyor. Bir başka görüntülerde ise 4 ayı bir apartmanın içerisine girmeye çalışıyor.

Başarısız olan ayılar bölgeden hızla uzaklaşıyor. O anlar ise sosyal medyada paylaşıldı.

Etiketler kars sarıkamıi ayı ayılar apartman
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Çarşıdaki, pazardaki ''fiyat oyunu'' ifşa oldu!
Yazlıklarını kaldıranlara kötü haber! Pastırma yazı geliyor
Testleri başarıyla geçti! Bayraktar TB2'nin gözü ASELSAN'dan
Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı dalış turizmine açıldı
İstanbullular dikkat! Bugün bu yollar trafiğe kapalı
Netflix'in erotik sahneleriyle tartışılan dizisi zirvede!
Evine gittiği kadın tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Koronavirüs rehberi güncellendi: Karantina süresi değişti!
Yabancı basında Erdoğan iddiası: ''Çok hasta, yerine bu 3 isimden biri geçebilir''
İstanbul büyük patlama! Ortalık savaş alanına döndü